”Венские” сосиски: ГМО, стафилококк и кишечная палочка

В одной из передач "Знака качества" журналисты программы проверяли качество именно этого продукта. Как сообщает пресс-служба телеканала "Интер, "Венские" сосиски шокируют содержанием генетически модифицированной сои, стафилококка и кишечной палочки!

Согласно техническим условиям, венские сосиски изготовляют из мяса, воды и специй. Ничего другого в их составе не должно быть.

В действительности сосиски - это те же вареные колбасы, только меньшего размера. Да и технология их приготовления мало чем отличается.

Сначала из предварительно очищенного от сухожилий, хрящей и мелких костей мяса готовят фарш. На этапе засола в него добавляют нитрат натрия для стабилизации цвета - иначе сосиски получатся не розовыми, а коричневыми.

Во время измельчения мясо, согласно рецептуре, смешивают с другими компонентами. Следующий этап - наполнение оболочек. После этого сосиски обжаривают. При этом оболочка подсушивается, становится стерильной, фиксируется форма изделий и исчезает неприятный сырой запах.

Следом за обжаркой идет процесс варки сосисок. Этот этап имеет решающее значение для формирования окончательного вкуса и запаха, а также стойкости изделий во время хранения. Стоит иметь в виду, что сосиски - продукт, который быстро портится. Несвежие сосиски имеют влажную, липкую оболочку, покрытую слизью или плесенью.

Для тестирования в программе "Знак качества" были отобраны торговые марки ТМ "Ятрань", ТМ "ВМК", ТМ "Тульчин", ТМ "Натали" и ТМ "Алан"

Наконец мы узнали, что в действительности содержат в себе сосиски "Венские". Физико-химический анализ установил, что почти во всех образцах есть генетически модифицированная соя.

Исключение - лишь продукция "Ятрань", к ней никаких претензий нет.

Марки "ВМК" и "Натали" не соответствуют нормам по количеству микроорганизмов.

Такая же картина с сосисками "Тульчин" - у них к тому же обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

У ТМ "Алан" к этому, мягко говоря, впечатляющему списку добавляется еще один крайне опасный показатель - золотистый стафилококк.

Программа "Знак качества" создается без поддержки рекламодателей на средства телеканала "Интер". Программа создается при поддержке Госпотребстандарта Украины.

Химическую экспертизу проводят в лаборатории Укрметртестстандарта, специалисты которой дают заключений в виде протокола исследований.

life.pravda.com.ua