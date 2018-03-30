Кризис и здоровье детей

Злободневный провокационный ролик сняли американцы. Молодые родители собирают детей на семейный совет, показывают им диаграммы и графики: вот до чего кризис довел нашу семью! В этих условиях мы не можем иметь столько детей. Один из вас должен уйти. Бобби, ты уволен!.. Далее сюжет развивается в традициях черного юмора, впрочем, по рецепту классиков: смех убивает страх.

Последствия крайностей

Такой семейный прагматизм для украинцев пока, к счастью, неприемлем. В своём желании оградить детей от неприятностей взрослые иногда далеко заходят: живут с нелюбимыми, работают от зари до зари, чувствуют вину за удовлетворение собственных потребностей и интересов. Дето­центричная ориентация общественного сознания часто заставляет родителей также скрывать от детей реальные трудности. Стремление освободить потомков от всех житейских забот, «создать» счастливое детство скрывают в себе опасность формирования потребительской философии. Это не принесёт счастья прежде всего самому ребёнку. Сколько людей скучающих, не способных на креативность и продуктивность, не умеющих извлекать радость из повседневности, ищущих её в разных формах рискованного поведения породила такая родительская самоотверженность? Будут ли дети счастливее от приносимых нами жертв? Не обманываем ли мы самих себя, когда говорим: это всё ради детей? Возможно, нас просто не научили быть честными с самими собой, не научили быть счастливыми?

Совсем не обсуждать с ребёнком информацию, которую он всё равно так или иначе получает, не стоит. Родители зачастую считают, что отпрыск ещё слишком мал, что это не даст результатов, а может быть, просто не знают, в каком ключе вести беседу. Они опасаются, что негативные новос­ти принесут вред психике ребёнка, заставят его переживать. Од­нако замалчивание любой инфор­мации может вызвать у детей чувство неопределённости, пугающей тревожности, не всегда осознаваемое ощущение, что от него скрывают что-то ужасное. Это касается любой проблемы. Такие пси­хические состояния могут задерживаться на пути из под­соз­нания, блокируя успешное чувст­венное и интеллектуальное развитие детей любого возраста, в том числе влиять на учёбу. Чтобы удержаться на очень индивидуальной для каждой семьи грани, не инициировать пугающие фан­тазии и в то же время не оставлять чадо в тревожном неведении, каждому из нас, взрослых, предстоит найти верный тон для честного, но оптимистичного разговора с детьми, продумать, что и как можно сказать сыну или дочери в зависимости от возраста, характера. Не стоит надеяться, что юный вундеркинд всё знает из телевизора или Интернета — там ему не расскажут о чувст­вах и опасениях членов его семьи.

Но зачастую проявляется в откровенном разговоре с детьми о настоящих или гипотетических семейных трудностях и ограничениях и другая крайность. Можно напугать ребенка. Девочка постоянно рисует пустой обеденный стол, в разговоре с психологом выясняется, что у нее развивается фобия: остаться без еды. Семья со средним достатком, реального дефицита продуктов никогда не было. Оказывается, чтобы воспитать чувство ответственности, родители обсуждали с легко внушаемым ребёнком крайние ситуации.

Скорее всего, сверхответственные родители сами испытывают тревогу и страх за будущее. Своим страхом они нагружают чувствительную несформировавшуюся психику ребенка. Явление психической индукции — заражения чувствами и мыслями другого человека — хорошо известно в психологии.

Кстати, фиксацию на теме еды в украинских народных сказках отмечают психоаналитики. Есть гипотеза и о сохранении в генах нации страха голода. Так что поосторожнее с примерами, чтобы как минимум не поспособствовать невротическому обжорст­ву или вроде бы противоположной, а на самом деле родственной проблеме — распространившейся нынче анорексии. Еда — одна из физиологических потребностей организма человека, и не стоит наделять её дополнительными символами и значениями.

Разговорчики Итак, кризис у всех на устах. Главные новости, пожалуй, уже не в телевизоре и газетах, а в собственном кармане и холодильнике. Срабатывают психологические факторы в экономике. Нарастает тревога за завтрашний день, поддерживаемая различными средствами массовых коммуникаций. И сильнее всего она у тех, у кого ещё невзрослые дети: сможем ли поставить на ноги, дать достойное воспитание и образование?

Оказывается, обсуждение кризиса — популярная сейчас тема детских и подростковых разговоров. Юношеский максимализм диктует и прогнозы, и варианты преодоления, и будоражаще-тревожные подробности экономических трудностей. В общем, те же любимые детьми ужастики. Но, в отличие от киношных, кошмары обыденности больше возбуждают интерес и фантазию. Было бы к чему приложить неуемное воображение... Сценарии кризиса не повторяют избитые голливудские сюжеты. Ядерная зима, нашествие зомби, угроза падения метеорита или большое наводнение в Нью-Йорке блекнут перед экономическими проблемами и перспективами, касающимися каждой семьи. Новизна переживаний также может оказаться привлекательной.

Из разговоров с детьми разных возрастов стало понятно, что экономические процессы они обсуждают и часто, и оживленно. Думаю, опасаться этого не стоит — ведь на самом деле дети взрослеют, размышляя на подобные темы. Впрочем, чем менее обеспечена семья, тем более неохотно ведётся беседа о трудностях. Конечно, страх изменений не в лучшую сторону в этом случае сильнее. Но подумалось и о другом: неужели среди украинских детей перестает срабатывать наш национальный стереотип — прибедняться и предполагать худшее? Неужели подрастающее поколение перенимает привычки западного менталитета — при любых обстоятельствах выглядеть везунчиком?..

С трудом верится в прогнозы об укреплении семейных отношений во время кризиса, мол, работы будет меньше и откроется возможность более частого общения в кругу семьи. Более убедительной кажется версия о том, что озабоченные поиском возможностей родители будут уделять детям еще меньше внимания. Впро­чем, здесь широк выбор различных вариантов, и каждая семья использует или не использует освободившееся от работы вре­мя, чтобы укрепить или испортить семейные отношения. Вспомним историю: у кого-то и срок тюремного заключения ушёл на то, чтобы написать новую книгу или доказать теорию. Знаменитая ученая дама рассказывала, что кандидатскую диссертацию она написала, чтобы пережить стресс от развода с первым мужем, а докторскую — со вторым. Тяжёлые времена всегда были и будут, но стресс может быть и мотивацией для развития.

От кризиса очень даже большая…

…может быть польза. Повы­шается интерес к экономическим знаниям, вместо бездумного времяпрепровождения подросток и юноша задумаются о жизни, работать пойдут, чтобы помочь родителям. Меня всегда возмущает, что в богатых странах многие дети подрабатывают, а в бедных — нет. Классическая педагогика никогда не исключала оплачиваемый детский труд как один из факторов успешного развития личности.

Бережливость считается добродетелью во всём мире. Она прекрасно сочетается с размахом в делах, щедростью, добротой и благотворительностью, граничит с деловитостью и организованностью. Энергосбережение — тема номер один в мировой экономике. Объясняя ребёнку любого возраста основы экономических знаний, мы помогаем ему в будущем с наименьшими затратами достичь наибольших результатов. Говорить ребёнку правду о том, как устроена жизнь — одна из обязанностей родителей.

Небольшой опрос детей разного возраста показал, что большинство из них надеются на лучшее. Родители могут переживать, что срывается покупка, путешествие, какие-то возможности развития, образования, развлечения, что они вынуждены отказывать в чём-то сыну или дочери. Но в любом случае — это часть нашей жизни даже в лучшие времена. Важно не обманывать ребёнка, не давать ему несбыточных обещаний. Если сомневаетесь, скажите об этом, как есть. Обо всём можно договориться, дети прощают нам очень многое. Не говорите «нет», если дело касается мечты ребёнка. Пусть её исполнение откладывается, но объявлять что-либо невозможным — означает обманывать, ведь все мы сталкивались с выполнением самых смелых мечтаний. Пусть лучше эта сложная задача станет мотивацией для труда, стараний, терпения.

Итак, кризис — ужастик, кризис — новое переживание, кризис — повод для того, чтобы узнать об устройстве мирового экономического порядка. Каковы чувства и мысли именно вашего ребёнка? Дети устроены так, что умеют быть счастливыми независимо от жизненных обстоятельств. В этом они могут стать нашими учителями «во дни тревог».

Алевтина ШЕВЧЕНКО (психолог)

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