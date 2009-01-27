Какая нация самая пьющая

Чехи объявлены самой пьющей нацией в Центральной Европе. На каждого среднестатистического жителя республики, включая младенцев, ежегодно приходится 170 литров выпитого пива, 19 литров вина и более 8 литров крепких алкогольных напитков.

350 000 граждан Чехии испытывают алкогольную зависимость. Алкоголь является причиной смерти 5 000 человек ежегодно, а у 8 000 провоцирует возникновение серьезных заболеваний.

Для страны, население которой составляет менее 10,5 млн граждан, это очень высокие показатели, подчеркивают наркологи.

Самым распространенным алкогольным напитком в республике является пиво. Оно наиболее ценится мужчинами, в то время, как женщины, согласно статистике, предпочитают вино.

Эксперты считают, что одной из основных причин популярности пива среди чешского населения является его относительно низкая, по сравнению с западноевропейскими странами, цена в розничной сети и учреждениях общепита.

Некоторые специалисты выступают за необходимости увеличения розничных цен хмельного напитка в качестве возможного средства предотвращения алкоголизма, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, по количеству употребления пива чехи занимают первое место в мире.

По материалам: NEWSru.com