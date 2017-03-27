Красный Крест направил в оккупированные районы Донбасса гуманитарную помощь
10:33, 27 марта 2017Страна
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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания и медикаменты.
Транспортные средства привезли для жителей Донетчины продукты питания и медикаменты / REUTERS
Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донецкой области 123 тонныгуманитарной помощи.
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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на въезд на неконтролируемую территорию проехали 7 грузовых автомобилей от МККК.
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания и медикаменты общим весом 123 тонны.
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