Красный Крест направил в оккупированные районы Донбасса гуманитарную помощь

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания и медикаменты.

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донецкой области 123 тонныгуманитарной помощи. Читайте такжеВ Украине из-за конфликта на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи – ООН Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на въезд на неконтролируемую территорию проехали 7 грузовых автомобилей от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания и медикаменты общим весом 123 тонны.

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