Волынь: 2009 - Год помощи людям с проблемами зрения

На Волыни 2009 год объявлен Годом помощи людям с проблемами зрения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал председатель областной государственной администрации Николай РОМАНЮК.

Как отметил губернатор сегодня на оперативном совещании, соответствующее решение принято с целью решения проблем незрячих, усиления социальной защиты лиц с недостатками зрения, обеспечения функционирования областного центра реабилитации инвалидов зрения.

Распоряжением утвержден перечень мер, которые будут способствовать решению проблем лиц с проблемами зрения. В частности, будет обеспечено выполнение Программы социальной защиты населения Волынской области на 2008 - 2009 годы в части предоставления финансовой поддержки областному центру реабилитации инвалидов зрения для осуществления уставной деятельности. Инвалиды по зрению будут иметь возможность ездить на междугородных и межобластных маршрутах на льготных условиях. В случае необходимости стационарного и амбулаторного лечения, они будут обеспечиваться бесплатными лекарствами. Безвозмездно будут предоставляться и рецепты для приобретения глазных капель. Кроме того, в области изучат потребность в обеспечении лиц с недостатками зрения искусственными хрусталиками и предусмотрят средства для их приобретения.

С целью предоставления детям-инвалидам образовательных услуг совместно с первичными организациями УТОС будет проводиться активная информационно-разъяснительная работа, касающаяся условий учебы в Круповском учебно-реабилитационном центре для детей с недостатками зрения. В течение первого полугодия 2009 года вышеназванное учебное заведение за счет средств, которые направляются на образовательные мері, обеспечат специальным компьютерным оборудованием. В ближайшее время решат вопрос приобретения специализированной литературы для потребностей незрячих.