На ферме в Канаде выявлен птичий грипп

В Канаде на птицеферме в районе Ванкувера зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Однако результаты предварительного тестирования показали, что штамм вируса не является смертельно опасным для человека. Сообщений о заражении людей не поступало, передает Reuters.

Лабораторные исследования показали, что обнаруженный вирус имеет штамм H5. Смертельно опасным для человека является штамм H5N1. Для окончательного установления степени патогенности и опасности для человека найденного вируса потребуется еще несколько дней.

Вспышка зарегистрирована на птицеферме в городе Абботсфорд. В целях локализации эпидемии на ферме будут уничтожены более 50 тыс. птиц.