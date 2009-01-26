На ферме в Канаде выявлен птичий грипп
14:41, 26 января 2009Страна
0
Человеку не угрожает
В Канаде на птицеферме в районе Ванкувера зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Однако результаты предварительного тестирования показали, что штамм вируса не является смертельно опасным для человека. Сообщений о заражении людей не поступало, передает Reuters.
Лабораторные исследования показали, что обнаруженный вирус имеет штамм H5. Смертельно опасным для человека является штамм H5N1. Для окончательного установления степени патогенности и опасности для человека найденного вируса потребуется еще несколько дней.
Вспышка зарегистрирована на птицеферме в городе Абботсфорд. В целях локализации эпидемии на ферме будут уничтожены более 50 тыс. птиц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter