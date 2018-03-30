Харьковщину накроет эпидемия туберкулеза?

В 2012 году вместо проведения чемпионата Европы из футбола в Харькове будет бушевать эпидемия туберкулеза. Такой вариант является очень вероятным, если сократят сеть противотуберкулезных заведений в городе, о чем сказано в приказе Городского клинического противотуберкулезного диспансера №1 (МПТД) от 3 января.

Согласно с настоящим документом, из четырех существующих стационаров в этом диспансере закрываются три, из пяты амбулаторных отделений – два. При этом количество стационарных коек уменьшается наполовину - с 575 до 230. А заместитель городского председателя Игорь Шурма предупреждает, что в этом году будут сокращены и эти 230 коек, поскольку финансирование противотуберкулезных заведений города должно осуществляться из областного бюджета, а эти средства не перечисляются. По словам Шурмы, городская власть тратила на содержание диспансера 15 млн. грн. ежегодно, а теперь эти средства необходимы для строительства объектов для Евро-2012. Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Терехов отрицает: лечение жителей города в областных лечебных заведениях стоило значительно больше – 43 млн. грн., и городская власть эти средства не возвращает.

Областное управление здравоохранения заверяет, что использует областные противотуберкулезные учреждения и санатории, а если будет нужно - развернет дополнительную сеть коек. Однако сейчас 600 койко-мест в трех противотуберкулезных учреждениях области, которые находятся в городе, полностью заполнены. Где же будут дополнительные кровати и за какие средства? Не лучше ли было бы не проводить такое радикальное сокращение, а передать в ведение области существующие отделения диспансера №1 и увеличить бюджет противотуберкулезных учреждений области на эти 15 млн. грн.? Но областная власть принять на баланс отделение диспансера вместе с землей, зданиями, персоналом не соглашается: средств не хватает.

Если стационар городского диспансера №1 будет сокращен, то на бюджет областных противотуберкулезных заведений дополнительно ляжет лечение больных из города. В противотуберкулезных заведениях области останется 1070 стационарных койко-мест и 380 - в санаториях, и этого, очевидно, мало. О проведении Евро-2012 в Харькове придется забыть, вместо этого здесь будет бушевать эпидемия туберкулеза.

Статистика говорит, что в 2008 году туберкулезом легких заболело 719 харьковчан (что составляет 50 больных на 100 тысяч населения, в области эта цифра еще выше). Здесь уместно напомнить, что об эпидемии туберкулеза говорят, если эта цифра больше 40. В целом в Харьковской на 1 января этого года - почти пяти тысяч больных активной формой туберкулеза, из них приблизительно 1,5 тыс. выделяют микобактерии и должны лечиться в стационаре. Из этих 1,6 тыс. 613 полирезистентных хронических больных, которые должны находиться в стационаре постоянно. Из них в городе живут 298 больных, в области – 315. Куда денутся эти наиболее тяжелые больные? Ведь каждая такой человек на протяжении года заражает двадцать других!

Сейчас планируют лечить больных без бактериовыдиления в трех амбулаториях - по ул. Бажанова 11 (взрослых), ул. Потебни 16 (дети), пр. Московский 197 (взрослые и дети), а затем, после закрытия стационара вообще, в единственном месте – на Московском проспекте. Создание единственного амбулаторного центра не учитывает состояния больных, их возможность ежедневно посещать центр, пользуясь городским транспортом, который может привести к заражению здоровых людей. Будет ли обеспечен при этом контроль за принятием лекарств? Стоит вспомнить, что в стационаре больных еще и кормили, что для части из них также было элементом лечения.

Что же стало причиной такой ситуации? В апреле 2008 года были приняты решения областного и городского советов о передаче диспансера №1 из коммунальной собственности города - области. Но областной совет принял это решение при условии поступления дополнительных средств из центрального бюджета. Деньги же не поступили. И городская власть решает вопрос в одностороннем порядке.

Поражает закрытость, с которой это делается. Распоряжение городского председателя Харькова «Об экономии бюджетных средств и организации бюджетного процесса» и приказе управления здравоохранения, на которые ссылается упомянутый выше приказ Городского клинического противотуберкулезного диспансера №1 от 3 января, на сайте горсовета отсутствуют. А областное управление здравоохранения об этих мероприятиях даже не знает!

Есть еще одна проблема, которая не лежит на поверхности. В седьмом отделении, которое расположено на ул. Пирогова 6, с 2004 года содержатся задержанные МВД и взятые под стражу лица из города и области, больные туберкулезом. Для этого было выделено 4 палаты на 20 кроватей. МВД вложило достаточно большие суммы на реконструкцию и ежегодный ремонт здания отделения. И вот это отделение закрыто, а здание передается в коммунальный фонд имущества города. Где теперь областное управление МВД будет удерживать задержанных, которые больны туберкулезом?

Такие действия городской власти грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины. В частности, статью 49 Конституции, в которой четко сказано, что «существующая сеть заведений здоровья не может быть сокращена». Не говорим уже о третьей статье Конституции, которая декларирует, что жизнь и здоровье человека является наивысшей социальной ценностью. На фоне сокращения противотуберкулезных заведений в Харькове (отметим, что нигде в Украине ничего подобного не происходит!) она выглядит сплошным лицемерием.

Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа