Ведомственная медицина постепенно интегрируется в общую систему здравоохранения - Минздрав

В Украине, ведомственная медицина будет интегрирована в общую систему здравоохранения.

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Как проинформировали УНИАН в Минздраве, в развитых странах работает система национальной страховой медицины, средства идут не на содержание ведомственных учреждений, а на услуги. Когда надо покрыть дополнительные услуги для определенной категории, в частности, военных или государственных служащих, делают отдельные страховые программы

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что ведомства будут самостоятельно принимать решение, хотят ли они и дальше из своих бюджетов содержать медицинские учреждения.

«Новая экономика здравоохранения после реформы, когда мы перейдем на принцип солидарного национального страхования, будет подталкивать к интеграции ведомственных учреждений в общую сеть. Отдельные ведомства уже действуют на опережение, например, «Укрзализныця», которая начала этот процесс. Они планируют делать отдельные программы для своих работников, но заведения содержать не хотят. И это правильный подход. Как только будет введена страховая медицина в 2019 году, эти процессы пойдут активнее. Ведомства увидят, что неэффективно содержать больницы, гораздо выгоднее тратить средства на услугу», - сказал Ковтонюк.