Тернопольщина: открыт седьмой детский дом семейного типа

В Тернопольской области открыт уже седьмой детский дом семейного типа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, этот дом открыли в пгт. Гримайлов, в нем супружеская пара Николая и Ольги ВИВЧАРИКОВ, кроме двух собственных детей, будут воспитывать еще шестерых. Это дети - бывшие воспитанники школ-интернатов, домов ребенка и из приемных семей.

Для семьи реконструирован 9-комнатный дом общей площадью 328,1 кв. г. На ремонт и обустройство помещения из районного бюджета израсходовано 299 тыс. грн., еще 90 тыс. грн. предоставили благотворители.

«Для обеспечения надлежащего уровня содержания и воспитания детей райгосадминистрация приобрела мебель, холодильник, стиральную машину, газовую плиту, пылесос, газифицируется дом, установлено индивидуальное отопление, подведен водопровод”, – сообщил во время открытия детского дома семейного типа председатель Гусятинской райгосадминистрации Степан ТУРЕЦКИЙ.