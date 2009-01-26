За три года в Киеве реконструируют больницу №16

В ближайшее время в столице планируется начать реконструкцию городской клинической больницы №16 (Киевского городского клинического эндокринологического центра).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Реконструкция свыше 4 тысяч квадратных метров застройки будет продолжаться поэтапно три с половиной года. В рамках реконструкции планируется отремонтировать 6 корпусов больницы, дезинфекторное помещения и технические помещения общего назначения.

Кроме того, планируется построить открытую автостоянку общей площадью 52 кв. метра.

Киевская городская клиническая больница №16 рассчитана на 186 мест койко-мест и 614 человек работающего персонала.