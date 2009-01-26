В Ивано-Франковске введут медицинские электронные паспорта

Ивано-Франковский исполнительный комитет поддержал инициативу главного врача города Ивано-Франковска Тараса МАСЛЯКА создать медицинский электронный паспорт пациентов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. По словам Т.МАСЛЯКА, Ивано-Франковск станет четвертым городом Украины, где будет вводиться пилотный проект.

«Электронный медицинский паспорт, - заметил главный врач, - это носитель информации о состоянии здоровья человека, начиная от пребывания в утробе матери и до смерти пациента. Паспорт может быть в виде чипа или диска. Однако доступ к информации на носителе будет открыт лишь для лечащего врача». А разработал программу Медицинского электронного паспорта Институт повышения квалификации врачей.

В Ивано-Франковске будет создана информационная сеть здоровья человека. То есть, все заведения здравоохранения объединят в единую централизованную систему. Центральный сервер будет находиться в Центральной городской клинической больнице.