В Китае продолжают выявлять заражения птичьим гриппом

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зарегистрирован в КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, шестой случай заболевания человека вирусом H5N1 с начала 2009 года был зафиксирован в провинции Гучжоу на юго-западе страны. 15 января 29-летний мужчина был доставлен в больницу административного центра провинции города Гуйян с признаками вирусного заболевания, спустя десять дней ему был поставлен страшный диагноз. Пациент по фамилии Чжоу в настоящее время находится в критическом состоянии, сообщает агентство со ссылкой на данные провинциального управления здравоохранения. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время все, находившиеся в контакте с заболевшим, проходят медицинское обследование. На прошлой неделе местные СМИ сообщили о том, что врачам удалось спасти двухлетнюю девочку, у которой также был диагностирован вирус птичьего гриппа. В настоящее время ребенок находится в больнице, но ее состояние более не оценивается как критическое. По последним данным от птичьего гриппа в 2009 году в КНР уже погибли четыре человека.

Смертельно опасный вирус H5N1 начал распространяться по миру с 2003 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Согласно мнению местных экспертов, в предстоящие месяцы ситуация с распространением вируса птичьего гриппа в Китае может ухудшиться. По статистике, именно зимний и весенний сезоны являются наиболее "благоприятным" временем для распространения этого заболевания. Более 70% случаев вируса птичьего гриппа в КНР приходится именно на эти сезоны, что обусловлено большей активностью вируса при низких температурах. Минздрав Китая ранее призвал соответствующие ведомства страны к общенациональным проверкам возможных очагов распространения опасного вируса с целью пресечения распространения заболевания.