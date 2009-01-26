В Херсоне двое людей пострадали, пытаясь отравить тараканов
10:37, 26 января 2009Страна
0
Состояние тяжелое
В Херсоне госпитализированы 61-летние муж и жена, которые отравились неизвестным токсическим веществом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС Украины в Херсонской области. Согласно сообщению, предполагается, что муж и жена отравились, пытаясь избавиться от тараканов с помощью неизвестного вещества. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter