В Херсоне двое людей пострадали, пытаясь отравить тараканов

В Херсоне госпитализированы 61-летние муж и жена, которые отравились неизвестным токсическим веществом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС Украины в Херсонской области. Согласно сообщению, предполагается, что муж и жена отравились, пытаясь избавиться от тараканов с помощью неизвестного вещества. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.