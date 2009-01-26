Социальная активность - против слабоумия

Люди, которые социально активны и не подвержены отрицательным последствиям стресса, имеют самую низкую вероятность развития слабоумия. Шестилетнее исследование Каролинского института охватило 506 здоровых пожилых людей, 144 из которых в течение этого времени развили слабоумие. Специалисты рассмотрели образ жизни участников обзора, их психическое и физическое здоровье и личностные черты. Оказалось, что люди со спокойным, уравновешенным характером и с активной социальной жизнью были на 50% защищены от слабоумия. В противовес, мозг эмоционально неустойчивых и нервных людей быстрее всего терял познавательные навыки. Терапевты утверждают, что общительные и оптимистичные экстраверты с наименьшей вероятностью будут страдать от слабоумия в престарелом возрасте.

Шведские неврологи определили, что разнообразие социальных связей, наличие друзей и частое общение с ними, регулярное участие в различных организационных и развлекательных мероприятиях, а также психо-эмоциональная устойчивость к негативным событиям в жизни положительно сказывались на работе мозга и лучше всего предотвращали интеллектуальные расстройства. Учёные говорят, что хроническое беспокойство, нервозность и отсутствие какой-либо социальной деятельности в жизни негативно влияет на части головного мозга - такие, как гиппокамп, ответственный за память, пространственную ориентацию и формирование эмоций. В отличие от генетических факторов, образ жизни можно изменить и контролировать, поэтому результаты исследования предлагают альтернативные пути защиты умственных способностей, считают врачи.

ami-tass.ru