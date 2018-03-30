Первопричина всех болезней человека - его характер

Врачи-рефлексотерапевты убеждены, что первопричина всех хворей - характер человека.

"Каждый орган в теле человека располагается на одном из двенадцати меридианов, по которым проходит энергия, - утверждает Юрий Кац, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией рефлексотерапии Российского геронтологического центра. - Болезнь появляется, когда правильное течение энергии нарушается, а это чаще всего происходит под воздействием негативных эмоций, которые вызывают перекосы и зажимы каналов. "Подведомственные" каналу органы начинают деформироваться и излучать либо слишком много, либо слишком мало энергии".

"Любая человеческая эмоция - положительная или отрицательная - воздействует на определенный орган, - поясняет Раиса Татаринцева, профессор Российского университета дружбы народов. - Поэтому сильные негативные чувства вносят разлад в работу тела".

Классический пример - так называемая стрессовая, или нервная, язва. Работа желудка напрямую зависит от эмоционального фона человека. Сильный стресс способен "разъесть" слизистую желудка буквально за считанные минуты.

Многие недуги - гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, болезни кожи, бронхиальная астма, нарушения в работе почек, печени, желчного пузыря - считаются психосоматическими, то есть возникающими на нервной почве. Опытные врачи, зная характер и наклонности пациента, с большой степенью вероятности могут вычислить его заболевания.

Болезнь начальников

Какие люди становятся руководителями? Настойчивые и неугомонные, они и сами годами работают в "авральном режиме", и подчиненным не дают сидеть сложа руки.

"Подобный образ жизни немыслим без стрессов и вспышек гнева, - поясняет Юрий Кац. - А это постоянно "насилует" кору надпочечников и способствует усиленному выбросу адреналина в кровь. Гормональные перепады вызывают спазм сосудов, это затрудняет работу сердца. Тонус сосудов становится постоянным, что приводит к стойкому повышению артериального давления".

У заводилы - больной желчный пузырь

Люди, которых все любят и везде ждут, - жертвы панкреатита, болезней желчного пузыря и почечных колик. Заводила и душа компании обычно вспыльчивый, но быстро отходчивый человек, легкий на подъем, без труда находящий подход к любому человеку.

"Спокойно посидеть на месте этим людям не дают летучие спазмы, колики и внезапные приступы боли, которыми сопровождаются вышеперечисленные заболевания, - поясняет Юрий Кац. - В момент спазма такой тип теряет контроль над собой, чем и объясняются как внезапные вспышки гнева, так и непоседливость и неугомонность".

Астма - приговор тонких натур

Легкоранимый, мнительный, нервный и тревожный характер творческих личностей объясняется просто - у них слабые легкие. Их преследуют бронхиты, хронические пневмонии и бронхиальная астма.

"Бронхоспазмы вынуждают их находиться в постоянном напряжении, что "подпитывает" их тревожность и эмоциональность, - утверждает Юрий Кац. - Основная эмоция у таких людей - печаль, а любимое занятие - самобичевание".

У трусишек - больные почки

"Избыток страха поражает почки и мочевой пузырь, - убеждена Раиса Татаринцева. - Например, появлению энуреза у детей всегда предшествует сильный испуг. Даже цистит обычно возникает после того, как человек внезапно чего-то испугался, а простуда лишь способствует возникновению болезни в мочевом пузыре".

Прогневались? Проверьте печень

Гнев разрушает печень - этот орган не зря называют хранилищем пережитых обид.

"Ярость, гнев активизируют работу печени, заставляя ее усиленно производить желчь, которая с кровотоком разносится по всему телу, отравляя организм", - рассказывает Юрий Кац.

Какое применение себе в жизни обычно находят здоровые люди, не имеющие хронических болячек?

"Здоровые люди обычно не стремятся достигнуть высот в карьере, - утверждает Юрий Кац. - Это отличные работники, но у них ни апломба, ни тщеславия, они годами работают в одной должности, не требуя повышения или прибавки к жалованью. Но при этом не способны трудиться в авральном режиме и не пытаются совершать открытия".

Как лечатся психосоматические заболевания

Иглорефлексотерапией - восстанавливает правильное течение энергии по меридианам тела.

Медитацией - эффективна при нервном перевозбуждении.

Различными видами психотерапии - аутотренингом, гипнозом, телесно-ориентированные упражнения, снимающие внутренние зажимы и спазмы, НЛП - нейролингвистическое программирование.

Молитвой - молитвенное состояние верующих людей возвращает душевное равновесие и тем самым приводит в норму физиологические параметры.

www.aif.ru