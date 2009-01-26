Кремы против угрей могут быть смертельно опасны

Использование кремов, содержащих вещества ретиноиды и третиноины, для лечения акне и других кожных заболеваний несет в себе высокий риск смерти, показали клинические испытания Университета Брауна. Семилетний обзор включал свыше тысячи человек. Ученые заметили статистически значимое число случаев смерти после применения кремов на основе этих веществ, учитывая факторы риска возраста, курения и других медицинских условий: 108 пациентов скончались в лечебной группе и 76 - в контрольной.

Хотя американские дерматологи не уверены, что именно компоненты лечебных мазей могут привести к летальному исходу, медиков насторожила высокие уровни смертности именно среди тех людей, которые лечились при помощи ретиноидно-содержащих веществ. Также не установлено, есть ли связь между количеством и частотой используемого крема и побочными эффектами для здоровья.

Потенциал ретиноидных соединений рассматривался для предотвращения кожных злокачественных поражений, включая серьезную угревую сыпь и рак кожи. Терапевты считают, что анализируемые сильнодействующие вещества необходимо использовать с осторожностью, так как ретиноиды и третиноины обладают активными свойствами на дерму. Для получения точных результатов клиницисты планируют провести более детальные исследования, так как данный обзор не был сосредоточен конкретно на выявлении риска смерти из-за составов.

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