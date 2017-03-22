В Украине принята стратегия борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом

Проект Стратегии был разработан Межведомственной рабочей группой Минздрава по вопросам обеспечения устойчивой ответы эпидемиям туберкулеза и ВИЧ/СПИДа во время финансирования программ Глобального фонда и по их завершении.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, стратегия станет основой для обеспечения активного межведомственного и межсекторного сотрудничества и будет способствовать привлечению дополнительных необходимых ресурсов других международных доноров в этой области.

Реализация стратегии не требует дополнительных средств, отметили в Минздраве. Этот документ и план мероприятий для его воплощения разработали на выполнение специального условия грантовых соглашений на 2015-2017 годы с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Украина получает безвозвратную финансовую помощь в размере почти 134 млн долларов США в течение 2015-2017 годов.

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Еще почти 120 млн долларов дополнительной безвозвратной финансовой помощи в 2018-2020 годах Украина получит, чтобы обеспечить жизнеспособность медицинских и социальных услуг в сфере противодействия туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа в условиях перехода с 2017 года от донорского финансирования к финансированию за счет бюджетных средств.

На протяжении 2001-2016 годов Глобальный фонд предоставил Украине более 521,3 млн долларов для реализации программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа. Одним из требований Глобального фонда для дальнейшего предоставления гранта является готовность и способность со стороны Украины увеличить собственное бюджетное финансирование, чтобы постепенно заменить им финансирование доноров.