Кабмин утвердил составы госпитальных округов в 11 областях и Киеве

Кабинет министров Украины утвердил перечень и составы госпитальных округов ряда областей и состав госпитального округа Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.

В частности, утвержден перечень и составы госпитальных округов Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Черниговской, Луганской, Киевской, Днепропетровской областей.

Решение было принято без обсуждения.

Как сообщалось, создание госпитальных округов является частью стратегии реформирования медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года. Один округ предусматривает охват территории с населением 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек - при наличии больницы только 1-го уровня.