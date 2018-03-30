Финансирование ”Охматдета”: денег на лекарства - нет, на питание больных детей - 2 грн в день

Юрий Гладуш, генеральный директор Национальной специализированной детской больницы "Охматдет", которая принимает детей из любого уголка страны, бьет тревогу: "Сегодня мы можем купить только препараты для наркоза, кислород и спирт. А на питание пациентов выделены две гривни в день. В первом квартале 2008 года нам перечислили только на медикаменты 2 миллиона 431 тысячу 900 гривен, а на первый квартал этого года выделили 594 тысячи 300 гривен"...

- Пока мы держимся благодаря лекарствам, оставшимся с прошлого года, - говорит Юрий Гладуш. - Их хватит еще на две, максимум - три недели. А потом... Будем просить родителей покупать медикаменты для операции и лечения. До сих пор старались обеспечить всех наших пациентов за счет государства. Хотя и раньше получали деньги не в полном объеме, тем не менее закупали необходимое. Теперь же на те средства, которые нам выделили в этом году, сможем купить только препараты для наркоза, кислород и спирт. С такими медикаментами лечить невозможно! Сравните сами: в первом квартале 2008 года нам перечислили только на медикаменты 2 миллиона 431 тысячу 900 гривен, а на первый квартал этого года выделили 594 тысячи 300 гривен.

Как самую крупную детскую больницу можно оставить практически без денег? Ведь именно здесь выполняют сложнейшие операции по пересадке костного мозга при лейкозах, исправляют позвоночник при сколиозе, очищают кровь с помощью аппарата "искусственная почка", если отказали почки. Именно здесь работает Центр по лечению детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Сюда отправляют детей, которым не могут помочь в районных, областных клиниках. Многих - в крайне тяжелом состоянии. Значит, теперь такие больные останутся без помощи и могут погибнуть. И, как ни ужасно, генеральный директор клиники подтверждает это.

- Меньше недели назад из Министерства здравоохранения мне пришла смета на первый квартал 2009 года, в которой финансирование нашей больницы значительно уменьшено, - продолжает Юрий Гладуш. - Что это значит? В прошлом году мы покупали питание из расчета 24 гривни на ребенка в сутки. Теперь нам нужно кормить пациентов на две гривни.

Как заметил один из врачей, не в каждом киевском кафе можно найти чашку чая по такой цене.

- А ведь дети после операций, после пересадки костного мозга требуют усиленного питания. Как его обеспечить на две гривни? - рассказывая об этих расчетах, Юрий Гладуш начинает нервничать. - Мы сможем купить только чай, хлеб и, может быть, молоко.

620 коек "Охматдета" заняты практически постоянно. Ежегодно эта клиника принимает 18 тысяч пациентов. Треть из них оперируют.

- При том финансировании, которое нам выделили, врачи будут вынуждены отказываться делать операции, - говорит Юрий Гладуш. - У нас заключены контракты с несколькими детскими домами. Мы принимаем их подопечных на лечение, проводим им сложные операции. Наибольшее число брошенных детей находится в Центре СПИДа. При складывающихся обстоятельствах мы просто не сможем принимать детдомовских детей. Может, им помогут в других клиниках...

Уже известно, что за январь врачи получат всего 70 процентов от своей зарплаты.

- Хотя было постановление Кабинета министров о 30-процентной доплате к зарплате сотрудников больницы. Но оно не выполняется, - продолжает Юрий Гладуш. - Младший персонал уже начал увольняться. В 2008 году только из отделений интенсивной терапии, где находятся "тяжелые" дети, уволились 78 медсестер. Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, мы создали временную рабочую группу и уже решили, на чем можем сэкономить. Ради экономии отключили междугородную связь, а городские телефоны работают только на прием. То есть нам могут звонить откуда угодно, а мы - никуда. Кроме того, вся клиника отказалась от пользования интернетом и инженерного обслуживания, в том числе лифтов. Многие мы просто отключили. Работают три кабины в хирургическом корпусе. Вчера в Минздраве состоялось совещание у директора Департамента экономики и финансовой политики по вопросу финансирования именно нашей больницы. Решили дополнительно выделить средства на медикаменты и питание... Но будет ли все это выполнено?

Когда я заикнулась о введении платных услуг, как уже сделали в некоторых столичных больницах, Юрий Гладуш взорвался:

- Наша больница принципиально не пойдет на предоставление платных услуг! Мы будем соблюдать Конституцию Украины. Должна же быть в нашей стране клиника, где помогают бесплатно. Сейчас часто говорят о коррупции в медицине. Во взяточничестве виновата сама система. Но я по карманам своих врачей шарить не буду. Если они вымогают деньги, это, безусловно, требует уголовного наказания. Если же родители ребенка хотят отблагодарить врача за проведенное лечение, я не вправе запрещать или пресекать это. Знаете, после того как стало известно, что финансирование значительно уменьшили, ко мне за комментариями начали обращаться многие журналисты. Хотя вместо них в моем кабинете должны сидеть министр здравоохранения Украины, вице-премьеры, сама премьер-министр, чтобы совместно решать, как выйти из этой ситуации.

Политики, депутаты, министры постоянно рассказывают о том, как их тревожит здоровье нации, как они переживают и готовы на все ради детей Украины. И при этом выделяют все меньше денег, что фактически означает уничтожение самой большой (а во многом и уникальной) детской больницы. В то же время на стационарное и амбулаторное обслуживание народных депутатов и государственных чиновников в бюджете нынешнего года предусмотрено более 170 миллионов гривен, на содержание государственных резиденций и охотничьих угодий - 12 миллионов гривен, а на реализацию программы "Мистецький Арсенал" - 4 миллиона гривен (по миллиону на квартал).