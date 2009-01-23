Главой Комитета по противодействию ВИЧ/СПИДу назначена Черенько

Кабинет министров Украины распоряжением № 30-р от 21 января назначил Светлану ЧЕРЕНЬКО председателем Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, прежний председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу Василий ПЕТРЕНКО был уволен распоряжением Кабмина № 1433-р от 19 ноября 2008 года по собственному желанию.

Комитет по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным заболеванием создан постановлением Кабмина №759 от 31 мая 2006 года. Комитет является правительственным органом государственного управления, который действует в составе Министерства здравоохранения и подчиняется ему.

Основными задачами Комитета является участие в реализации государственной политики и выполнение в соответствии с законодательством контрольно-наблюдательных функций в сфере предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа и других социально опасных заболеваний, перечень которых определяет Минздрав; обобщение практики применения законодательство по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, разработка и внесение на рассмотрение Минздрава предложений по его усовершенствованию; научно-экспертное, аналитическое, информационное и методическое обеспечение выполнения государственных программ в сфере предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа и других социально опасных заболеваний; участие в формировании общественного мнения о необходимости осуществления мер по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа и других социально опасных заболеваний; координация деятельности в указанной сфере заведений здравоохранения, независимо от подчинения.