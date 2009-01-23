Новой инвалидной коляской управляет сила мысли

Итальянские ученые разработали и сконструировали действующий прототип электронной инвалидной коляски, для управления которой достаточно лишь силы мысли. Благодаря устройству, считывающему мозговую деятельность человека, разработанному в Лаборатории искусственного интеллекта и робототехники миланского Политехнического института, для управления этой коляской достаточно лишь захотеть или представить, куда надо ехать.

Ответственный за разработку проекта "Мозгового компьютерного интерфейса" Маттео Маттеуччи объяснил, что электроды, расположенные на специальной шапочке, соединенной с креслом, считывают электромагнитную деятельность нейронов мозга и, благодаря разработанному устройству и процессору, переводят эти импульсы в команды для инвалидной коляски.

Она оснащена световым экраном, на котором появляются слова, обозначающие "пункт назначения", например, "кухня", "ванная", "гостиная". "Когда человек видит высветившееся слово и концентрируется на нем, система распознает ответ мозга на световой стимул", - объясняет Маттео Маттеуччи. Таким образом, сидящий в коляске должен лишь сконцентрироваться на том месте, куда он хочет прибыть, и сигналы головного мозга укажут машине, куда нужно двигаться.

Коляска оснащена двумя специальными лазерными датчиками, которые распознают находящиеся на пути предметы, такие как машины и пешеходы, в случае движения по улице, эти приспособления позволяют избежать столкновения с препятствиями. В случае передвижения внутри помещений, камера, нацеленная на потолок, определяет правильный маршрут.

Ученые отмечают, что сегодня существует только прототип коляски, передвигающейся при помощи силы мысли, однако в будущем, по их мнению, они станут доступны для всех в них нуждающихся, а их стоимость будет лишь на 10% выше, чем ныне существующие электрические коляски.

Теперь миланские ученые разрабатывают "механическую руку", действующую по тому же принципу, которой они намереваются оснастить свою коляску.

ami-tass.ru