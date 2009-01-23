В Украине изменен номер вызова медицинской помощи

С января 2009 года Компания "Укртелеком" переходит на новые форматы сокращенных номеров в рамках всеукраинского плана перехода на перспективную нумерацию (соответственно Европейскому стандарту).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины теперь, как со стационарных телефонов, так и со всех мобильных операторов вызов службы спасения закреплен за номером "101", милиции "102", медпомощи "103", газовой службы "104".

Как уверяют в МЧС, изменение нумерации никак не отобразится на качестве связи и услуг.

Напомним, переход на новую систему телефонной нумерации начался в Украине с 15 ноября 2008 года и будет продолжаться до 2012 года. Такие сроки определены Планом перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины. Поэтапно, в 2009 году, будет вводиться номер 112, который станет единым для вызова всех служб экстренной помощи. Номера служб экстренного вызова 101, 102, 103, 104, 112 закреплены за министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, уполномоченными обеспечивать функционирование служб экстренного вызова, и не присваиваются операторам телекоммуникаций.

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