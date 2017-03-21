Конкурс на должность главного врача Охматдета: комиссия считает, что достойного пока нет

Как сообщили УНИАН в Минздраве, главного врача детской больницы «Охматдет» не выбрали, а через неделю члены комиссии соберутся, чтобы объявить новый конкурс.

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Ни один из кандидатов не признан победителем в открытом отборе на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» МОЗ Украины, который проходил вчера, 20 марта. Решение принималось коллегиально.

Во время собеседований комиссия заслушала стратегии развития больницы, представленные претендентами - Дмитрием Вернигорой, Олегом Золотой, Татьяной Ивановой и Раисой Мостовенко.

Комиссия по проведению открытого отбора кандидатов на должность главного врача «Охматдет» заслушала конкурсные предложения участников и приняла решение, что среди них нет достойного кандидата.

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Представители попечительского совета «Охматдета» - народные депутаты Украины и представители общественности - проверили декларации о доходах кандидатов, а также возможные конфликты интересов.

Напомним, что 10 марта комиссия рассмотрела представленные кандидатами документы и приняла решение допустить к участию в следующем этапе конкурса 4 претендентов, чьи документы соответствовали требованиям. Проверяли также соответствие кандидатов квалификационным требованиям. Для участия в конкурсе подали документы 9 претендентов.

Через неделю комиссия соберется, чтобы объявить новый конкурс.