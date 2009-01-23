Власть ограничила деятельность ВИЧ-сервисных организаций

Представитель Коалиции ВИЧ-сервисных организаций Наталья ПОДЛЕСНАЯ обеспокоена стремлением государственных институтов ограничить возможности неправительственных организаций (НПО) в предоставлении социальных услуг.

Об этом Н.ПОДЛЕСНАЯ заявила во время круглого стола в агентстве УНИАН на тему: “Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине во время кризиса: вызовы и возможности”.

«Все государства стимулируют бизнес и неправительственный сектор для привлечения внебюджетных средств. В нашей стране, как всегда, все парадоксально. Если даже общественные организации привлекут деньги в страну, то, наверное, с них придется платить налоги», - сказала Н.ПОДЛЕСНАЯ.

Представитель Коалиции ВИЧ-сервисных организаций сообщила, что Министерство социальной политики и труда совместно с Государственным комитетом по регуляторной политике и предпринимательству подписали приказ об утверждении порядка лицензирования социальных услуг. «Теперь общественные организации вообще не могут получить лицензию, потому что хозяйственную деятельность они могут осуществлять только путем создания нового юридического лица, которое сможет получить лицензию и которое вынужденно будет платить налоги», - пояснила она.

Кроме того, по словам Н.ПОДЛЕСНОЙ, в соответствии с новым порядком лицензирования социальных услуг их получатель, к примеру, при замене шприцев, должен предоставить документ, удостоверяющий личность, и заполнить анкету. «Если организация занимается предоставлением информационных услуг, то сложно представить, как они будут собирать сведения о получателях своих услуг! Для ВИЧ-сервисных организаций – это катастрофа! Это нарушение конфиденциальности и анонимности, потому что все наши клиенты не хотели бы называть свои имена», - уточнила эксперт.

Н.ПОДЛЕСНАЯ также сообщила, что в соответствии с новым порядком все общественные организации должны пройти процедуру перерегистрации. «Теперь каждая общественная организация, которая занимается какими-либо услугами, должна перерегистрироваться таким образом, чтобы из ее названия было понятно, чем она занимается», - отметила она.