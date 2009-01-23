В противотуберкулезных больницах Харькова сокращают койко-места

Министерство здравоохранения Украины обеспокоено ситуацией о сокращении койко-мест в противотуберкулезных учреждениях Харькова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, по данным пресс-службы, в Министерство здравоохранения поступило коллективное обращение сотрудников Харьковского противотуберкулезного диспансера и приказ Городского клинического противотуберкулезного диспансера №1 города Харькова от 3 января 2009 г. №1 «О мерах по рациональному использованию коечного фонда коммунального учреждения здравоохранения «Городской клинический противотуберкулезный диспансер №1» о сокращении коек в противотуберкулезную заведении Харькова.

Учитывая отмеченное, Минздрав выражает свою обеспокоенность по поводу этого и обращает внимание на недопустимость таких действий, которые грубо нарушают требования пункта 1.1 приказа Минздрава от 28 октября 1998 года №314, в котором отмечено «Прекратить необоснованный процесс сокращения коек в противотуберкулезных заведениях». Такие действия являются грубым нарушением и Указа Президента Украины от 14 февраля 2006 года №132/2006 №132/2006 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 января 2006 года «О мерах по повышению эффективности борьбы с опасными инфекционными болезнями».

Минздрав обратился в Харьковскую областную государственную администрацию с просьбой взять под личный контроль рассмотрение данного вопроса и, в случае необходимости, создать комиссию и принять необходимые меры, направленные на предотвращение сокращения койко-мест в противотуберкулезном заведении города Харькова.

Также, сообщили в пресс-службе, 4 февраля в Минздраве Украины планируется проведение очередного заседания Национального совета, где будет рассмотрен вопрос, касающийся деятельности Координационного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа Харьковской областной государственной администрации с акцентированием внимания на отмеченном выше вопросе.

Как подчеркнули в министерстве, на данное время в Украине наблюдается чрезвычайная ситуация с заболеванием туберкулезом. Масштабы распространения туберкулеза, смертность и инвалидность от него в стране представляют реальную угрозу для национальной безопасности.