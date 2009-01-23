В Украине растут показатели заболеваемости ВИЧ/СПИДом

В Украине каждый месяц регистрируется около 1,6 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщила директор Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алла ЩЕРБИНСКАЯ во время круглого стола в УНИАН на тему: “Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине во время кризиса: вызовы и возможности”.

«Украина в период с 2003 до 2008 года достигла определенных успехов в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. Но сегодня мы видим, что этот успех под угрозой. Каждый месяц мы регистрируем почти 1 тысячу 600 новых случаев ВИЧ-инфекции», - сказала А.ЩЕРБИНСКАЯ.

По ее мнению, такая динамика роста заболеваемости свидетельствует о том, что профилактические меры, которые предпринимаются в Украине, являются неэффективными.

«Мы не смогли изменить рискового поведения молодежи, поэтому каждый месяц мы регистрируем все больше случаев инфицирования ВИЧ, в результате которого увеличивается заболеваемость СПИДом и смертность. Тенденция, к сожалению, пессимистична», - отметила она.

В свою очередь региональный координатор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в Украине Ани ШАКАРИШВИЛИ добавила, что международные эксперты также обеспокоены динамикой роста заболеваемости ВИЧ/СПИД. «В соответствии с недавними как глобальными, так и страновым отчетом, Украина остается на первом месте в Европе и странах СНГ по уровню распространения ВИЧ/СПИД. В 2008 году официально зарегистрировано почти 21 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 15% больше, чем в 2007 году. Это слишком большое увеличение для одного года», - сказала А.ШАКАРИШВИЛИ.