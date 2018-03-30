Как вычислить аллерген?

Погоню за аллергеном начинаем с визита к врачу-аллергологу. Его задача – очертить первый круг подозреваемых, а затем назначить аллергопробы. На актуальные вопросы о их проведении отвечает аллерголог-иммунолог Ольга Высоцкая.

Вот живет себе человек, чихает по весне – в общем, ничего страшного. Нужно ли ему "ставить пробы"?

- Каждому аллергику я посоветовала бы пройти аллергологическую диагностику хотя бы раз. Если возникает аллергия, значит, иммунная система определенным образом настроена, а вернее, расстроена. Иногда, встретив вещество, вполне безобидное для другого человека, принимает его за врага. Даже самая легкая ответная реакция аллергика всегда неприятна: зуд, сыпь, слезоточение... Но возможно, существует аллерген, на который реакция будет слишком бурной, вплоть до отека Квинке. Вот главный враг, вот с кем лучше не встречаться! Аллергопроба позволяет выявить самые опасные аллергены и внести их в черный список.

Чтобы знать, кого бояться?

- Не только. Первый этап – это комплексная аллергодиагностика: кожные пробы плюс иммуноферментный анализ крови с аллергенами. На основании этого материала врач может предложить лечение – системную иммуносенсибилизирующую терапию, при которой в организм постепенно вводятся небольшие дозы аллергена. Это помогает "приучить" иммунитет к раздражителю – ответная реакция ослабевает, а для бурной уже нужно большее количество аллергена.

Многие пугаются, что сами аллергопробы могут спровоцировать серьезную аллергию.

- Пустые страхи! Кожные аллергопробы могут вызвать только местную, кожную реакцию, а она не опасна. При исследованиях крови контакта с аллергенами вообще не происходит. А так называемые провокационные пробы проводятся только в стационаре, где наготове целый арсенал современных антигистаминных средств.

Сколько аллергенов в копилке аллерголога?

Более двухсот. Кожные пробы проводятся с 20 основными аллергенами, а для иммуноферментного анализа крови, при котором определяют реакцию иммуноглобулинов Е, используется около 190 препаратов.

Чем отличаются кожные пробы от иммуноферментного анализа?

Анализ крови можно сдавать и во время обострения аллергии. Для кожных проб необходим период ремиссии не меньше 2–3 недель. Причем антигистаминные препараты за неделю до исследования принимать нельзя. Многие аллергологи все же считают наиболее точными кожные пробы. Зато иммуноферментный анализ позволяет выяснить вашу совместимость не только с типовыми аллергенами, но и с любым веществом. Вы можете принести в лабораторию подшерсток любимого добермана и оценить, чем рискуете. Также по простому анализу – общему титру иммуноглобулина Е – можно сказать, аллергик вы или нет. Возможно, аллергопробы вам и не нужны, и то, что вы считали аллергией, было лишь банальной простудой.

Пробы всякие важны

Кожные пробы изучают кожную реакцию. На руку пациента каплями наносят различные аллергены, а затем трут, царапают, прокалывают – чтобы каждое вещество проникло поглубже и начало "работать". Ответы будут разными – от легкого покраснения до пузыря, как при ожоге. Серьезный аллерген дает реакцию не только сильную, но и быструю.

Пробы по анализу крови позволяют выявить аллергены на расстоянии от пациента, в лаборатории. Никто вас не царапает. Сдали кровь – ждите результатов.

Провокационная проба – более серьезное исследование, которое сегодня назначают очень редко. В ходе этой диагностики с помощью предполагаемого аллергена пытаются вызвать, скажем, приступ бронхиальной астмы.

"Здоровье"