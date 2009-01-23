«Киевэнерго» начала отключать от тепла школы и больницы

Акционерная компания «Киевэнерго» начала отключение самых больших должников за тепловую и электрическую энергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным «Киевэнерго», долг потребителей за тепловую и электрическую энергию перед АК уже превышает 1,3 млрд. грн.

Из-за большого долга отключению подлежат, в основном, заведения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия.

Общий долг потребителей перед АК «Киевэнерго» за электричество составляет 788 млн. грн., за тепловую энергию – 512 млн. грн.

«Все организации, которые отключаются от электричества и тепла, своевременно получили сообщение об отключении и имели возможность принять все необходимые меры, чтобы избежать таких действий», - подчеркнули в компании.

«В ситуации, когда задолженность потребителей перед «Киевэнерго» может привести к полному параличу системы тепло- и электроснабжения в столице, компания вынуждена идти на крайнюю меру - отключение должников. Ведь на сегодня компания находится в сложном финансовом положении: мы так и не получили компенсации от КГГА, которая достигла 1 млрд. грн., должники рассчитываются крайне неаккуратно, а вопрос закупки мазута для снабжения теплая в столице компания решает самостоятельно.

Из-за нежелания своевременно платить за электричество оказались отключенными не только учебные, больничные и административные здания, но и некоторые улицы столицы, которые принадлежат к объектам «Киевгорсвета», - заявил коммерческий директор АК «Киевэнерго» Сергей Чех.

Как подчеркнули в компании, начав отключение должников, «Киевэнерго» действует исключительно в рамках законодательства, которое требует от энергетических компаний ограничивать снабжение электрической энергии должникам. Ответственность за последствия возлагается на орган, допустивший возникновение задолженности (Закон Украины «Об электроэнергетике», «Правила пользования электрической энергией», а также постановления Кабинета Министров Украины №59 и №93), добавили в пресс-службе.

В частности, подлежат отключению в связи с большой задолженностью: «Киевский городской центр сердца» (679 121,69 грн.), Киевская ГКБ скорой медицинской помощи (552 093,64 грн.), Управление образования Днепровской РГА в Киеве (538 176,29 грн.), поликлиника №1 Оболонского района Киева (30 567,58 грн.), средняя общеобразовательная школа №119 (17 119,34 грн.), Киевский городской психоневрологический диспансер №2 (4953,64 грн.), Детская стоматологическая поликлиника №1 (3106,13 грн.) и ряд других.