Кабмин хочет снова ограничить рентабельность аптек

Министерство экономики вновь предложило установить предельные торговые надбавки на лекарства на уровне 12-20%, так как действие предыдущего решения правительства о введении ограничений в 10-25% было приостановлено президентом. Аптечные сети заявляют, что это чревато для них большими убытками, объем которых будет зависеть от размера списка лекарств, цену на которые будет контролировать государство.

Министерство экономики обнародовало проект постановления «О регулировании цен на основные лекарственные препараты и изделия медицинского характера». Документом предложено установить на ряд лекарств и медицинских изделий (их список должно разработать Министерство здравоохранения – ред.) предельные оптовые надбавки на уровне 12%, розничные – 20%.

Представители аптечных сетей с опасением отнеслись к новой инициативе Минэкономики по ограничению рентабельности и ожидают от Министерства здравоохранения списка медикаментов, на которые будут введены эти ограничения. «Правительство не понимает, что аптеки требуют более квалифицированных продавцов, чем обычные магазины. У нас большие расходы, поэтому ограничение рентабельности может обанкротить нас», – заявил заместитель гендиректора «Донфармхолдинга» Роман Усенко.

Напомним, 3 декабря 2008 года Президент Украины Виктор Ющенко остановил действие постановлений Кабинета Министров о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и об ограничении наценки на лекарства.

«КоммерсантЪ-Украина»