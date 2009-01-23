Уволен главный ветеринар страны
11:12, 23 января 2009Страна
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За нарушение присяги
Кабинет министров Украины освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины
Об этом говорится в распоряжении Кабмина, размещенном на сайте правительства.
Г.ИВАНОВ освобожден в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).
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