Уволен главный ветеринар страны

За нарушение присяги

Кабинет министров Украины освободил Григория ИВАНОВА от должности председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Об этом говорится в распоряжении Кабмина, размещенном на сайте правительства. Г.ИВАНОВ освобожден в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

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