Что же на самом деле в кока-коле?

Теперь мы знаем, что делает "кока-колу" такой особенной. Это не добавление натуральных листьев коки, как считалось ранее. Секретным ингредиентом оказались... червячки!

Около года назад Фонд Святого Николая в Турции подал иск против компании Coca-Cola, потребовав раскрыть формулу производимого ею газированного напитка, с целью указать ингредиенты на этикетке. Тогда руководитель фонда Муаммер Карабулут заявил: "На основе действующего в нашей стране закона о потребителях любой производитель продуктов питания обязан информировать покупателей о содержащихся в них веществах". "Ради здоровья наших детей мы хотим знать, какие конкретно вещества используются для производства напитка, и не являются ли они вредными.

Тайна формулы напитка, которую всемирно известная компания свято хранила с 1886 года, раскрыта, секретный рецепт аптекаря из Атланты Джона Пембертона, по словам собеседника агентства, включает: "сахар, фосфорную кислоту, кофеин, карамель, двуокись углерода и экстракт "Кока-Колы". Но что это за непонятный экстракт? По результатам проведенного исследования было установлено, что он является натуральным красителем "кармин" или пищевой добавкой "кошениль", добываемой из кошенильных червецов. В пищевой промышленности он также известен как карминовая кислота, которой присвоен международный индекс Е-120.

Вот уж поистине странный вкус! Как рассказали "Неделе" в подмосковном НИИ питания, кошениль (франц. cochenille, от исп. cochinilla), общее название нескольких видов насекомых из разных семейств под отряда кокцид, самки которых используются для получения красной краски - кармина. Именно таков цвет этикетки "коки". Наиболее ценилась мексиканская кошениль (Dactylopius cacti), живущая на надземных органах кошенильного кактуса. Родина её - Мексика. Рецепт поистине стар. Еще в 20 годах прошлого века с развитием производства синтетических красителей культура эта резко сократилась, однако натуральный кармин ещё используется в некоторых отраслях промышленности (пищевой, парфюмерной и др.), а также для окраски микроскопических препаратов.

Теперь комапния Coca-Cola не может производить свою продукцию, в частности в Турции, если на этикетах прохладительных напитков не будет подробной информации о содержащихся в ней веществах. Первоначальная формула колы выглядела так: аптекарь сварил из листьев коки и орехов тропического дерева колы сладкий сиропчик и отнес кувшин с напитком в аптеку для продажи. Сироп разбавляли водой и продавали, без особого успеха. Легенда гласит, что один из посетителей, страдавший похмельем, попросил разбавить напиток газировкой. Теперь "Кока-кола" подавалась как идеальный тоник для стимуляции работы мозга, лекарство от нервных расстройств, головной боли, невралгии и меланхолии. В 1903 году в New York Times появилась статья о бесчинствах одурманенных кокаином, и дело стало склоняться к полному запрету стимулятора, "Кока-Кола" быстро переориентировалась.Свежие листья коки заменили "выжатыми", кокаина там уже не было.

Говорят, что существует рецепт, написанный рукой самого Пембертона. Он хранится в особом сейфе, доступ к которому имеют лишь высшие руководители компании, и даже они могут открыть сейф только сообща. На сегодняшний день утаить рецепт просто невозможно: существует масса вариантов расшифровки состава. Так, утверждается, что знаменитый ингредиент 7Х включает в себя масла лимона, апельсина, корицы, мускатного ореха, цветков горького апельсина, кориандра и лайма. На заводах смешивают компоненты под кодовыми номерами, а на банках продолжает красоваться мало, что говорящая надпись "натуральные ароматизаторы". С уверенностью можно сказать, что ни коки, ни колы там уже давным-давно нет. Зато знаем, из каких паразитов извлекают "красители". Теперь можно прервать бесконечные рассказы о растворенном целлофане и разрушающихся зубах и внутренних органах. Использование газировки в Индии вместо пестицидов. Иначе как мы еще живы?

"Кока-Кола" вездесуща. На нее составляют гороскопы. Она и в армии, и в космосе. Например, в соннике говорится: "Кока-кола" - если во сне вам очень хочется выпить кока-колы, то в реальной жизни у вас могут возникнуть проблемы в общении с противоположным полом, которые происходят от вашей неуверенности в себе. Для молодой женщины сон, в котором она пьет кока-колу, сулит ей удачный роман". Так что тайное знание о червячках репутации не разрушит. Новая задача "Кока-Колы", по словам главы маркетингового департамента корпорации, найти новый подход к потребителю: "Мы считаем, что в течение дня бывают такие моменты, к которым подойдет только кока-кола". Осталось лишь рассказать нам об этих моментах, чтобы мы сразу все поняли и пошли в ближайший магазин.

История такого пищевого красителя, как кошениль, он же кармин (Е120), напоминает детективный роман. Получать его люди научились в глубокой древности. В библейских легендах упоминается пурпурная краска, полученная из красного червя, которую употребляли потомки Ноя. И действительно, кармин получали из насекомых кошенили, известных также как дубовые червецы, или кермесы. Обитали они в странах Средиземноморья, встречались в Польше и на Украине, однако наибольшую известность получила араратская кошениль. Еще в III веке один из персидских царей подарил римскому императору Аврелиану шерстяную ткань, выкрашенную в багряный цвет, которая стала достопримечательностью Капитолия.

Араратская кошениль упоминается и в средневековых арабских хрониках, где говорится о том, что Армения производит краску "кирмиз", используемую для окраски пуховых и шерстяных изделий, написания книжных гравюр. Однако в XVI веке на мировом рынке появился новый тип кошенили - мексиканская. Привез ее из Нового Света знаменитый конкистадор Эрнан Кортес в качестве дара своему королю. Мексиканская кошениль была мельче араратской, зато размножалась пять раз в год, в ее худеньких тельцах практически отсутствовал жир, что упрощало процесс производства краски, да и красящий пигмент был ярче. В считанные годы новый тип кармина завоевал всю Европу, об араратской же кошенили просто забыли на долгие годы. Восстановить рецепты прошлого удалось только в начале XIX века архимандриту Эчмиадзинского монастыря Исааку Тер-Григоряну, он же миниатюрист Саак Цахкарар.

В 30-е годы XIX века его открытием заинтересовался академик Российской Императорской академии наук Иосиф Гамель, посвятивший "живым красителям" целую монографию. Кошениль даже попытались разводить в промышленных масштабах. Однако появление в конце XIX века дешевых анилиновых красителей отбило у отечественных предпринимателей охоту возиться с "червяками". Впрочем, очень быстро стало ясно, что необходимость в краске из кошенили отпадет еще очень не скоро, ведь в отличие от химических красителей она абсолютно безвредна для человеческого организма, а значит, может применяться в кулинарии. В 30-е годы ХХ века советское правительство решило сократить ввоз импортных продуктов питания и обязало знаменитого энтомолога Бориса Кузина наладить производство отечественной кошенили. Экспедиция в Армению увенчалась успехом. Ценное насекомое было найдено. Однако его разведению помешала война. Проект по изучению араратской кошенили был возобновлен только в 1971 году, но до разведения ее в промышленных масштабах дело так и не дошло. Что еще готовят с использованием гусениц-кошенили? Мармелад, конфеты типа чупа-чупс, знаменитый апперетив Кампари. Везде используется жучок кошенили... А ведь это и есть "тот самый вкус знакомый с детства", разве нет?

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