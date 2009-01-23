Житомирщина: в учреждениях ветмедицины растрачено 5 млн грн

В Житомирской области Контрольно-ревизионное управление выявило в учреждениях ветеринарной медицины потери финансовых и материальных ресурсов почти на 5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ Житомирской области.

«Во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности 26 учреждений области, которые входят в систему Государственного комитета ветеринарной медицины, выявлены потери финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате нарушений законодательства, на общую сумму 4,8 млн. грн.", - сказал начальник областного КРУ Геннадий ГАЛЕЦКИЙ.

По его словам, эти ревизии были проведены в Главном управлении ветеринарной медицины области, областной государственной лаборатории ветмедицины, Житомирской городской и в 23 районных государственных ветеринарных больницах.

«Ревизии выявили нарушения при начислении зарплаты работникам областной государственной лаборатории ветмедицины и 21 районной ветлечебницы", - отметил начальник КРУ Житомирской области.

По его словам, при расчете ассигнований общего фонда госбюджета на выплату зарплаты работникам в государственные целевые фонды на 2005, 2006 и 2008 годы включали не только расходы на зарплату работников, которые должны содержаться за средства общего фонда госбюджета, но и расходы на зарплату тех, кто предоставляет платные услуги и должен содержаться за средства спецфонда госбюджета.

Г.ГАЛЕЦКИЙ подчеркнул, что это привело к лишнему выделению 3,5 млн. грн. из общего фонда госбюджета.

Также в 11 учреждениях государственной ветмедицины Житомирской области КРУ выявило факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 70 тыс. грн.

После ревизий КРУ уже обеспечило возмещение проверенными организациями 247,1 тыс. грн. В отношении должностных лиц ветмедицины составлено 104 протокола об админправонарушениях, об этих нарушениях проинформированы органы прокуратуры.