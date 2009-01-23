Немцев просят меньше кушать мяса

Немецкое агентство по охране окружающей среды выпустило рекомендацию для граждан Германии - ограничить потребление мяса, пишет The Guardian. Нации, которая так привержена к своим шницелям, предлагают придерживаться средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов, и есть мясо только по специальным поводам. Таким образом, защитники окружающей среды надеются поддержать животный мир.

Немцы - одни из самых активных потребителей мяса в Европе. По статистике они получают 39% калорий своего рациона из мяса по сравнению, например, с 25% в Италии.

Газета.ру