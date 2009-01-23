Материнство и возраст

С каждым годом растет число женщин, которые предпочитают рожать после тридцати лет.

Не так давно роды в таком возрасте считались явлением из ряда вон выходящим, требующими особого внимания и осторожности.

Еще несколько лет назад, как правило, все роды после тридцати лет заканчивались кесаревым сечением, так как медики были убеждены, что в таком возрасте родить «естественным путем» просто невозможно.

В настоящее время, отношение к поздним родам существенно изменилось. Связано это с увеличением количества таких родов. Теперь роженица старше тридцати уже не считается чем-то особенным. Врачи привыкли к поздним родам, но все равно говорят о том, что лучше рожать в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет.

Почему?

Связано это, прежде всего с тем, что уже после двадцати семи-двадцати восьми лет роды значительно осложняются.

Объясняется это хроническими заболеваниями внутренних органов, которые к этому возрасту имеются уже практически у каждой женщины. Имеющиеся заболевания не могут не отразиться на течении беременности и родовом процессе.

Не будем забывать и о том, что беременность и роды – это серьезное испытание даже для здорового женского организма. Усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, печень и почки, изменяется гормональный фон, который к тридцати годам у большинства женщин и так становится нестабильным.

Давайте вспомним и о первых месяцах после родов. Взрослой женщине с целым «букетом» различных заболеваний, будет очень трудно ухаживать за ребенком, даже не смотря на то, что все эти хлопоты будут очень и очень приятными.

Следует отметить, что поздняя беременность может негативно сказать и на здоровье малыша. У детей, рожденных от матерей старше тридцати лет, вероятность родиться с каким-либо генетическим отклонением возрастает.

Так, например, если верить данным статистики, то три четверти малышей, рожденных с синдромом Дауна, родились от матерей именно после тридцати лет.

А если говорить о еще более «поздних» мамочках – женщинах в возрасте старше сорока лет сорока лет, то риск наличия отклонений увеличивается в десять раз по сравнению с тридцатилетними мамочками.

Не будем отрицать, что течение беременности зависит целиком и полностью от индивидуальных особенностей организма женщины.

Так, например, роды у молоденькой мамочки могут протекать куда сложнее, с большим числом осложнений, чем у «взрослой» роженицы. Но все же риск развития осложнений у женщин старше тридцати, выше, чем у более молодых.

Отмечается, что при поздних родах наблюдается большее количество разрывов, кровотечений, продолжительность процесса родов возрастает, а беременность довольно часто заканчивается выкидышем.

Даже если роды прошли более или менее успешно, то могут возникнуть проблемы с лактацией.

Следует также сказать, что при родах в возрасте после тридцати лет, врачам чаще, чем обычно приходится прибегать к операции кесарево сечение, так как имеются показания к проведению этой операции со стороны матери или же со стороны ребенка.

www.gen.su