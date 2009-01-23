Акупунктура спасает от мигрени

Практика иглоукалывания служит эффективным лечебно-профилактическим способом головной боли и мигрени, утверждают немецкие медики Технического университета Мюнхена. Однако выбор конкретной точки, куда будет поставлена игла, имеет первостепенное значение для достижения наилучших результатов подобной терапии, отмечают врачи. Клиницисты рассмотрели 33 исследования с участием 6 тыс. 736 человек и выявили положительное влияние процедуры акупунктуры против частых напряженных головных болей и редких, но более сильных болей, называемых мигренью.

Было замечено, что поддержание курса иглоукалывания по крайней мере в течение восьми недель позволяет уменьшить частоту и периодичность головных болей, в некоторых случаях даже лучше, чем при применении болеутоляющих препаратов. Терапевты предлагают такую методику в качестве безопасной альтернативы для тех, кто предпочитает не медикаментозное лечение. Зафиксировано, что иглоукалывание также не несёт в себе побочных эффектов, в отличие от сильнодействующих лекарств.

ami-tass.ru