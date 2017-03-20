Киевляне смогут бесплатно обследоваться по поводу туберкулеза

В течение месяца, с 20 марта до 19 апреля, киевляне и гости столицы имеют возможность обследоваться на передвижном цифровом флюорографе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В рамках Всеукраинского дня борьбы с туберкулезом городская власть инициировала проведение месячника, когда каждый желающий сможет обследоваться благодаря передвижному цифровому флюорографу. Во время обследования пациент получит результат и, в случае необходимости, квалифицированную консультацию врача-фтизиатра. Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут.

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Такие обследования помогут максимально охватить киевлян диагностированием и владеть реальной ситуацией по заболеваемости туберкулезом в городе.

Определен график работы передвижных цифровых флюорографов, согласно с которым охвачено наиболее людные места всех районов города.

С графиком работы передвижных цифровых флюорографов можно ознакомиться на сайте киевской власти: http://kievcity.gov.ua/news/48779.html