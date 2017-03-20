Правительство внесло изменения в Порядок регистрации получателей гуманитарной помощи

Проект соответствующего постановления разработан с целью совершенствования организации исполнения Закона Украины ,,О гуманитарной помощи” относительно признания грузов, средств, услуг гуманитарной помощью. В частности, Минсоцполитики предоставляется право утвердить исчерпывающий перечень документов, которые подаются для принятия соответствующих решений о признании гуманитарной помощью, а также обнародовать решения о включении юридических лиц в Единый реестр на официальном веб-портале.

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В то же время упрощены требования относительно обязательного нотариального оформления копий учредительных документов, которые подаются для включения юридических лиц в Единый реестр получателей гуманитарной помощи, которые действуют в настоящее время.