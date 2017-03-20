Учреждениям НАМНУ необходимы 540 млн грн на зарплату медикам - нардеп

Учреждениям Академии медицинских наук Украины необходимы 540 млн грн на зарплату работникам.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец сегодня на Согласительном совете парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

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«У нас есть 36 учреждений Академии медицинских наук, из них 28 клинических. Это Институт нейрохирургии, Институт травматологии, Институт Шалимова, Институт эндокринологии, Институт инфекционных болезней, Радиологический центр и другие. В этих заведениях нечем платить людям зарплату. Большинство работает на ставку 0,25 из-за того, что повышения уровня зарплаты не хватает на оплату труда. Количество сотрудников уменьшилось с 20 тысяч до 16 тысяч. И сейчас необходимо уволить еще 6 тысяч сотрудников этих учреждений. А это - лучшие кадры Украины», - отметила председатель парламентского комитета.

«А на питание пациентов этих медицинских учреждений выделяется 6 грн в день. Поэтому я обращаюсь ко всем главам фракций подписать соответствующее обращение к Кабинету министров немедленно дофинансировать учреждения Академии медицинских наук. На зарплату нужно 540 млн грн», - отметила Богомолец.