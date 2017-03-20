Качество лабораторных исследований в Украине: около 9 % результатов являются неудовлетворительными

Как сообщили УНИАН в Минздраве, участники двухдневной конференции в Киеве согласовывали стратегию дальнейшего развития системы менеджмента качества медицинских лабораторий.

Современные международные требования к созданию единого медицинского пространства требуют единства измерений, поэтому клинические лаборатории должны придерживаться целого ряда требований и доказательно обеспечивать стабильность, достоверность и точность результатов испытаний, отметили в Минздраве.

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Национальный уровень предполагает внедрение международных и государственных рекомендаций, единиц измерения и референтных интервалов пороговых значений для принятия решений и стандартных операционных процедур.

Ежегодно более 2,5 тысячи медицинских лабораторий Украины выполняют свыше 650 миллионов лабораторных испытаний.

Уже внедрены и действуют смежные стандарты с технической компетентности лабораторий и референтных центров, а именно ДСТУ ISO 17125 и ДСТУ ISO 17043 соответственно.

Но проблемы остаются, подчеркивают в Минздраве. Об этом свидетельствуют и результаты программ внешней оценки качества лабораторных исследований среди почти 600 медицинских лабораторий различной формы собственности и подчинения со всех регионов. Несмотря на значительные достижения, примерно 9% полученных результатов остаются неудовлетворительными, проинформировали в Минздраве.