Государство, бизнес и негосударственный сектор должны объединиться для преодоления эпидемий в Украине - эксперт

Государство, бизнес и негосударственный сектор должны объединиться для преодоления эпидемий в Украине, заявила руководитель проекта «Остановим туберкулез» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Татьяна БИЛЫК сегодня во время "круглого стола" в агентстве УНИАН “Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине во время кризиса: вызовы и возможности”.

«В нашей стране одними из ключевых угроз в системе здравоохранения и опасностями для жизни людей есть эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Они также делают нашу страну непривлекательной для инвесторов”, – сказала Т.БИЛЫК.

По ее словам, государство само не справляется с проблемами эпидемий, а многолетние действия не приводят к результату.

“В 2007 официально зарегистрировано 38 тысяч новых случаев заражения туберкулезом, в ведь болезнь передается воздушно-капельным путем – это означает, что реальное количество заболевших значительно выше. Сейчас, когда финансово-экономическая ситуация резко ухудшилась, количество больных туберкулезом возрастет. К тому же Украина вошла в число 27 стран мира с очень сложными формами туберкулеза, в частности, мультирезистентного”, - отметила Т.БИЛЫК.

Она сообщила, что на 2009 год на программу борьбы с туберкулезом выделено чуть больше 140 миллионов гривень. “Этих средств, конечно же, недостаточно. Очень важно, чтобы государство принимало взвешенные стратегические решения, использовало эффективно денежные ресурсы на здравоохранение и наконец-то занялось реформированием отрасли, заменив политические декларации действиями”, – сказала Т.БИЛЫК.

По ее словам, очень важно, чтобы власть поняла: если сама не может справиться с проблемами, нужно вовлекать в борьбу с эпидемиями бизнес.

“Для этого нужно заинтересовывать частный сектор экономики, чтобы он направлял свои средства и на здоровье украинцев в целом, и, в частности, на борьбу с эпидемиями СПИДа и туберкулеза в Украине. Нужно также стать интересными и привлекательными для международных доноров, того же Глобального фонда. Пока, к сожалению, Украина неэффективно тратит ресурсы, есть много коррупционных скандалов, невыполненные обязательства перед Всемирным банком”, – подчеркнула Т.БИЛЫК.

В то же время, она сообщила, что сейчас у страны есть возможность получить деньги Глобального фонда для борьбы с туберкулезом.

В условиях кризиса самое главное – правильно использовать существующие ресурсы, подчеркнула Т.БИЛЫК, отметив, что Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины”, продолжает реализовывать все намеченные проекты, в частности по борьбе с эпидемией туберкулеза и онкологическими заболеваниями в Украине.