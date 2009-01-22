Половина выпускников-медиков направлены в сельскую местность

В 2008 году 4069 выпускникам, учившимся по государственному заказу в медицинских учебных заведениях, предоставлено первое рабочее место, что составляет 99,8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Половина выпускников направлена для работы в заведениях здравоохранения сельской местности.

Также в сообщении отмечается, что для обеспечения предоставления медицинской помощи участникам “Евро-2012” в высших медицинских и фармацевтических учебных заведениях началась подготовка к углубленному изучению английского языка.