Борьба со СПИДом в Украине в 2009 году финансируется недостаточно

Руководитель департамента закупок и лечения Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Владимир КУРПИТА заявляет, что государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено недостаточное финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИД.

Об этом В.КУРПИТА заявил сегодня во время круглого стола в агентстве УНИАН на тему: “Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине во время кризиса: вызовы и возможности”.

“В 2009 году в целом от государственного сектора на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции будет выделено около 404 миллионов гривен. Только на Министерство здравоохранения предусматривалось выделить средства в размере свыше 287 миллионов гривен. В результате в государственном бюджете на 2009 год, который уже утвержден Верховной Радой, на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции заложено 179 миллионов гривен”, - сказал В.КУРПИТА.

В то же время он сказал, что около 80% от 179 млн. грн. будет направлено на закупку лекарств и тест-систем. “С учетом этого, общий объем финансирования можно уменьшить в два раза. То есть физически расходы на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции от правительства для Министерства здравоохранения будут составлять 80 млн. грн., что меньше, чем цифры, которые были заложены в государственном бюджете в прошлом году”, - объяснил он.

“В результате этого возникает вопрос – выполнит ли правительство те обязательства, которые оно брало на себя по лечению, по обеспечению социального сопровождения, по обеспечению помощи детям, не говоря уже о том, что программа профилактики в 2009 году не имеет никакого финансирования”, - подчеркнул В.КУРПИТА.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально-опасным болезням Министерства здравоохранения Украины Елена ЕЩЕНКО отметила, что в 2009 году общий объем финансирования на всю систему здравоохранения составляет 3,3 млрд. грн. “К сожалению, мы должны сегодня констатировать, что это меньше уровня 2008 года при том, что заболеваемость растет и потребность также растет”, - сказала она.

Е.ЕЩЕНКО также подтвердила, что финансирование мер по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в 2009 году составляет 180 млн. грн. “Но есть еще составляющие из местных бюджетов и средства Глобального фонда. Поэтому мы можем рассчитывать в нынешнем году еще на около 15 миллионов долларов – это ссуда Всемирного банка. Комитет, который я представляю, приложил максимум усилий и нам удалось продлить эти контракты. Это также будет вклад в реализацию программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа”, - отметила она.