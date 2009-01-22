ВР не отменит закон об ограничении рекламы алкоголя и табака

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выразил убеждение, что парламент не будет отменять или переносить сроки действия новых норм Закона «О рекламе» относительно ограничения рекламирования алкогольных напитков и табачных изделий, которые начали действовать с 1 января 2009 года. Об этом он заявил во время проведения открытого урока в Тернопольской общеобразовательной школе №14, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Я понимаю мотивацию работников телевидения или рекламного бизнеса, но парламент должен представлять прежде всего интересы общества, а не отдельной отрасли», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Однако, наиболее опасной, по его словам, является попытка создать прецедент невыполнения норм закона, вступивших в силу, прикрываясь экономическим кризисом. «Тогда, по аналогии, надо отменить или отсрочить вступление в силу новых штрафов за нарушение правил дорожного движения или, скажем, разрешить гражданам не возвращать кредиты в банки», - считает вице-спикер.

Он заметил, что сегодня в условиях кризиса страдают в первую очередь рядовые граждане, а не только конкретные отрасли производства. «Поэтому мы не можем позволить себе отменять решения, касающиеся защиты общественных ценностей, здоровья молодежи и детей», - заметил Н.ТОМЕНКО.

«Я убежден, что ни фракция БЮТ, ни парламент в целом не поддержит предложение об отмене новых норм Закона «О рекламе» относительно ограничения рекламирования алкогольных напитков и табачных изделий, которые начали действовать с 1 января 2009 года. И эти нормы в дальнейшем будут выполняться согласно закону», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года ряд народных депутатов внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)».

Законопроектом предлагается временно – до 1 января 2010 года – остановить действие положения закона, которым в телепередачах запрещается приводить информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре – производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.

Также депутаты предлагают остановить действие положений, в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.

20 января народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый Центр» Леся ОРОБЕЦ заявила, что авторы проекта откровенно защищают интересы бизнеса, тогда как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии подсаживания на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».

В то же время народный депутат Украины от Партии регионов, один из авторов законопроекта относительно поправок к Закону «О рекламе» Эдуард ПРУТНИК считает, что предусмотренное этим проектом возобновления визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий даст возможность выжить телевизионной индустрии.