Японские специалисты заявили, что мясо клонированных животных можно употреблять в пищу.

Специалисты провели ряд научных исследований клонированных животных, в частности, крупного рогатого скота, и пришли к выводу, что если такие животные здоровы, то их мясо тоже можно употреблять, не беспокоясь о негативных последствиях для здоровья, сообщает Reuters.

По мнению специалистов, мясо клонированных коров, как и свиней, ничем не отличается от мяса животных, размноженных обычным путем.

На данный момент в Японии рассматривается возможность допуска мяса клонированных животных в широкую продажу. В США, к примеру, "клонированные" мясо и молоко уже продают более года.

Клонирование может быть полезно для сельского хозяйства с позиции сохранения редких пород или выведения новых. Но надо учитывать и то, что клонированные коровы и свиньи живут меньше обычных, к тому же, у них много аномалий развития. Именно поэтому "клонированные" мясо и молоко вызывают опасения.

Smachno