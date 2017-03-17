С 2014 года в России за наркоторговлю осуждены более 2 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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Она проинформировала о случаях задержания граждан Украины за границей по подозрению в причастности к обороту наркотических веществ. По словам Бецы, анализ динамики задержанных, осужденных в других странах, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, свидетельствует о заметном увеличении количества граждан Украины, задержанных за границей по обвинению в торговле наркотиками.

«И наибольшее количество касается Российской Федерации. В течение последних двух лет - 2014-2016 годы - свыше двух тысяч граждан Украины, а это огромная цифра, осуждены за совершение уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ именно в Российской Федерации», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Кроме того, определенное количество граждан Украины за такие преступления осуждены в Латинской Америке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«По имеющейся информации, есть основания считать, что существуют устоявшиеся схемы по вывозу граждан Украины в Российскую Федерацию при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агентства по подбору персонала для работы как в Украине, так и в странах СНГ», - сказала пресс-секретарь МИД.

Она подчеркнула, что с этой целью соответствующие объявления размещаются в многолюдных местах, в том числе в метрополитенах, на вокзалах, в печатных СМИ.

«МИД Украины категорически предостерегает украинцев от принятия решений по поиску работы через договоренность с непроверенными и сомнительными посредниками. Вы должны понимать, что безопасное трудоустройство за рубежом возможно только с соблюдением требований законодательства как Украины, так и той страны. Другой путь ведет к нарушению законов иностранных государств, а, следовательно, и к последствиям, к арестам и задержаниям», - заявила Беца.

Также она подчеркнула, что РФ на сегодняшний день является государством-агрессором, и находиться там опасно.