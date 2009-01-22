Витамин С бесполезен при простуде

О полезных свойствах витамина С (или, проще, «аскорбинки») мы наслышаны с детства. Но верны ли наши представления о них?

Миф 1. Витамин С защищает от простуды.

В 1970 году вышла в свет книга известного ученого, нобелевского лауреата Лайнуса Полинга «Витамин C и простуда». После этого «аскорбинка» обрела бешеную популярность: в холодный сезон некоторые принимали пилюли пачками, врачи выписывали их для профилактики часто болеющим детям, препарат всячески пропагандировался в медицинских журналах…

Казалось бы, при наличии такого чудодейственного средства профилактики люди должны были навсегда позабыть о кашле и насморке. Но увы! Подняв данные из архивов и проанализировав результаты 55 исследований, проведенных с 1940 по 2004 гг., Роберт Дуглас из Австралийского Национального университета и Харри Хемиле из университета Хельсинки пришли к заключению, что профилактический эффект от регулярного приема витамина С по статистике не превышает эффекта от приема плацебо. Правда, справедливости ради следует заметить, что у тех, кто принимал витамин не до, а во время болезни, ее продолжительность незначительно сокращалась.

Миф 2. Витамин С не способен защищать организм от вредных и токсичных веществ.

Одно время медицинская пресса писала о том, что лечебный эффект витаминов и пищевых добавок, содержащих оксиданты и антиоксиданты (в частности, витамина С) никем не доказан.

Это не так. Статистика показывает, что члены семей курильщиков гораздо реже страдают от последствий пассивного курения (например, проблем с дыхательными путями), если они регулярно принимают аскорбиновую кислоту.

Миф 3. Прием витамина С при онкологических заболеваниях не оказывает никакого воздействия на раковые клетки.

Одно время предполагали, что витамин С может быть полезен при онкологии. Потом появились результаты исследований, доказывавшие, что это не приносит никакого ощутимого эффекта. Но совсем недавно Марк Ливайн и его коллеги из Национального института здравоохранения США выяснили, что внутривенные вливания аскорбата действительно уничтожают злокачественные клетки!

Дело в том, что во время испытаний больным давали лишь малые дозы витаминов в таблетках. Когда же медики смоделировали инъекции больших доз аскорбиновой кислоты на раковых клетках, выживаемость последних снизилась вдвое! Однако, чтобы сделать окончательные выводы о том, что витамин С – убийца рака, необходимы длительные исследования: возможно, эффект воздействия зависит еще и от индивидуальных особенностей организма.

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