Болеть гриппом нужно ”по правилам”
Чтобы легче перенести
Грипп – это болезнь, которая повсеместно встречается в холодное время года. Ниже вы найдете несколько правил, соблюдая которые вы сможете быстрее и легче перенести грипп и при этом не заразить своих близких.
Ниже вы найдете несколько правил, соблюдая которые вы сможете быстрее и легче перенести грипп и при этом не заразить своих близких.
Правило 1. Нужно отлежаться.
При гриппе выходить из дома не следует.
Помните, что стандартный набор лекарств хоть и немного ослабит действие этого непредсказуемого вируса, но для полной его ликвидации вам необходим полный покой.
Кроме того, хоть немного подумайте об окружающих, ведь всего один больной гриппом, чихнувший в автобусе, может перезаразить всех, кто находится в салоне.
Правило 2. Не спешите принимать жаропонижающие средства. Когда поднимается температура тела, это означает, что организм борется с инфекцией.
Сбивая жар, вы ослабляете возможности организма к самозащите. Именно поэтому врачи рекомендуют не сбивать температуру, которая не вышла за отметку тридцать восемь градусов.
Правило 3. Постарайтесь оградить своих родных от контактов с вами.
Пусть они надевают защитные маски, когда приближаются к вам.
Свое спальное место желательно оградить ширмой или же выделить себе отдельную комнату.
Чаще проветривайте помещение, пусть окружающие чаще моют руки и полощут род дезинфицирующей жидкостью.
Обязательно проводите влажную уборку помещения хотя бы один раз в день.
Правило 4. Обязательно обратитесь к врачу.
Грипп – болезнь коварная. Сам по себе грипп не представляет особой опасности.
Больше беспокоят осложнения, которые он может вызвать.
Это могут быть как банальные бронхит, отит или синусит, так и серьезные пиелонефрит, пневмония и миокардит.
Правило 5. Не употребляйте антибиотики.
Дело в том, что вирус гриппа как таковой, совершенно нечувствителен к антибиотикам.
С другой стороны, выпив такую таблетку, вы убиваете полезные бактерии, которые защищают наш организм от «вражеского нашествия» гриппа.
Попытавшись заглушить начинающийся грипп упаковкой антибиотиков, вы только «заработаете» себе дисбактериоз и ослабите защиту организма.
Правило 6. Не стоит при малейшем улучшении своего состояния бежать на работу.
Помните о том, что после перенесенного гриппа у человека долгое время сохраняется астенический синдром, или, говоря проще, упадок сил.
Плодотворной работы у вас все равно не получится, а вот вторая волна заболевания вас накрыть может.
Правило 7. От всех «горячительных» процедур нужно отказаться.
При повышенной температуре тела противопоказаны горячие ванны, грелки и горчичники.
Все эти средства будут весьма кстати, когда нужно будет ликвидировать «остаточные явления» после гриппа, а пока они не пойдут на пользу.
Правило 8. Обязательно пейте больше жидкости. Когда повышается температура тела, наш организм теряет много влаги, которая выходит вместе с потом.
Если запасы влаги не пополнять, то может начаться очень быстрое обезвоживание, которое только усугубит и без того тяжелое состояние.
Помните, что в период болезни нужно выпивать не менее чем 100мл жидкости на один килограмм веса.