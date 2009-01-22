Болеть гриппом нужно ”по правилам”

Грипп – это болезнь, которая повсеместно встречается в холодное время года. Ниже вы найдете несколько правил, соблюдая которые вы сможете быстрее и легче перенести грипп и при этом не заразить своих близких.

Правило 1. Нужно отлежаться.

При гриппе выходить из дома не следует.

Помните, что стандартный набор лекарств хоть и немного ослабит действие этого непредсказуемого вируса, но для полной его ликвидации вам необходим полный покой.

Кроме того, хоть немного подумайте об окружающих, ведь всего один больной гриппом, чихнувший в автобусе, может перезаразить всех, кто находится в салоне.

Правило 2. Не спешите принимать жаропонижающие средства. Когда поднимается температура тела, это означает, что организм борется с инфекцией.

Сбивая жар, вы ослабляете возможности организма к самозащите. Именно поэтому врачи рекомендуют не сбивать температуру, которая не вышла за отметку тридцать восемь градусов.

Правило 3. Постарайтесь оградить своих родных от контактов с вами.

Пусть они надевают защитные маски, когда приближаются к вам.

Свое спальное место желательно оградить ширмой или же выделить себе отдельную комнату.

Чаще проветривайте помещение, пусть окружающие чаще моют руки и полощут род дезинфицирующей жидкостью.

Обязательно проводите влажную уборку помещения хотя бы один раз в день.

Правило 4. Обязательно обратитесь к врачу.

Грипп – болезнь коварная. Сам по себе грипп не представляет особой опасности.

Больше беспокоят осложнения, которые он может вызвать.

Это могут быть как банальные бронхит, отит или синусит, так и серьезные пиелонефрит, пневмония и миокардит.

Правило 5. Не употребляйте антибиотики.

Дело в том, что вирус гриппа как таковой, совершенно нечувствителен к антибиотикам.

С другой стороны, выпив такую таблетку, вы убиваете полезные бактерии, которые защищают наш организм от «вражеского нашествия» гриппа.

Попытавшись заглушить начинающийся грипп упаковкой антибиотиков, вы только «заработаете» себе дисбактериоз и ослабите защиту организма.

Правило 6. Не стоит при малейшем улучшении своего состояния бежать на работу.

Помните о том, что после перенесенного гриппа у человека долгое время сохраняется астенический синдром, или, говоря проще, упадок сил.

Плодотворной работы у вас все равно не получится, а вот вторая волна заболевания вас накрыть может.

Правило 7. От всех «горячительных» процедур нужно отказаться.

При повышенной температуре тела противопоказаны горячие ванны, грелки и горчичники.

Все эти средства будут весьма кстати, когда нужно будет ликвидировать «остаточные явления» после гриппа, а пока они не пойдут на пользу.

Правило 8. Обязательно пейте больше жидкости. Когда повышается температура тела, наш организм теряет много влаги, которая выходит вместе с потом.

Если запасы влаги не пополнять, то может начаться очень быстрое обезвоживание, которое только усугубит и без того тяжелое состояние.

Помните, что в период болезни нужно выпивать не менее чем 100мл жидкости на один килограмм веса.

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