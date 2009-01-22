Признаки женского алкоголизма

Выпивающая женщина может выглядеть старше своих лет (отечность лица, мешки под глазами), говорить грубым, резким голосом, быть неопрятной. Характерны алкогольные изменения личности: лживость, неискренность, эгоистичность, грубость, раздражительность, агрессивность. Женщина пренебрегает семейными обязанностями, становится сексуально распущенной. Если женщина чувствует вину за пьянство, то, наоборот, становится подчеркнуто заботливой с близкими, суетливой.

К сожалению, одиночное пьянство, не составляющее трагизма для семьи, опьянение, не вызывающее асоциального поведения (драки, скандалы), часто не главная роль в семье как кормильца не побуждают близких столь активно, как при пьянстве отца или мужа, искать помощи специалистов.

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