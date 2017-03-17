Oт украинских продуктов птицеводства отказываются из-за высокопатогенного вируса гриппа

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В частности, ввоз в ЕС мяса птицы и продукции птицеводства из Украины разрешен со всех областей, за исключением Одесской, Херсонской и Черновицкой областей, где были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

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В то же время, временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар, КНР.

Вместе с тем, Саудовская Аравия ввела временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа. При этом Саудовская Аравия разрешила экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства, прошедших термическую обработку таким методом, который гарантирует ликвидацию данного вируса. Вместе с этим в сертификате, который выдает официальный инспектор, должно быть подтверждение о проведении термической обработки.

Также сообщается, что Гонконг ввел запрет на всю продукцию птицеводства (тушки, части и субпродукты), а также яичные продукты из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты ввели временный запрет на экспорт всей домашней птицы, дикой птицы, декоративной птицы, цыплят, инкубационных яиц и их субпродуктов со всей территории Украины, а также запретил экспорт мяса птицы, продуктов из мяса птицы, которые не подвергаются термической обработке, а также яиц из украинских областей, где регистрировались вспышки вируса птичьего гриппа. При этом в сообщении отмечается, что экспорт возможен с территорий, где не регистрировались вспышки вируса в радиусе минимум 25 км. При этом ОАЭ разрешили экспорт из всех регионов Украины продуктов из домашней птицы, которые подвергаются термической обработке.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.

После этого ЕС, Беларусь и Гонгконг ввели запрет на импорт украинского мяса птицы с территорий, на которых были зафиксированы вспышки заболевания.

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Кроме того, 13 февраля Молдова ввела временные ограничения на импорт птичьего мяса из Украины в связи совспышками птичьего гриппа в Херсонской, Черновицкой и Одесской областях.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.