Гройсман обещает, что с 1 апреля больные гипертонией, диабетом и астмой будут получать лекарства бесплатно
11:36, 17 марта 2017Страна
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что с 1 апреля больные гипертонией, диабетом второго типа и бронхиальной астмой будут получать бесплатные лекарства.
С 1 апреля люди с хроническими болезнями будут получать лекарства безвозмездно / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
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10 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на следующее заседание Кабмина будет внесен весь пакет документов, необходимых к принятию, чтобы программа реимбурсации лекарств начала работать с 1 апреля.
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