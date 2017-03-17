Гройсман обещает, что с 1 апреля больные гипертонией, диабетом и астмой будут получать лекарства бесплатно

11:36, 17 марта 2017
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что с 1 апреля больные гипертонией, диабетом второго типа и бронхиальной астмой будут получать бесплатные лекарства.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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10 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на следующее заседание Кабмина будет внесен весь пакет документов, необходимых к принятию, чтобы программа реимбурсации лекарств начала работать с 1 апреля.

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Теги: #реформа здравоохранения#реимбурсация